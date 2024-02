Gas und Strom | Stadtwerke Augsburg senken die Preise weiter

Nach Preissenkungen im Oktober und zum Jahreswechsel gehen die Preise für die Tarife Augsburg und Fest 24 für Neuverträge kräftig runter.

Arbeitspreis für Strom beträgt 28,48 Ct/kWh, für Gas 9,95 Ct/kWh in Augsburg.

Nach den kräftigen Preissenkungen im Herbst 2023 und zum Jahreswechsel haben die Stadtwerke Augsburg (swa) ihre Strom- und Gaspreise in den Tarifen Augsburg und Fest 24 jetzt (zum 19. Februar 2024) für Neuverträge nochmals deutlich gesenkt. So fällt der Arbeitspreis in den Stromtarifen Augsburg natur um über 30 Prozent auf 28,48 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). Der Arbeitspreis in den Gastarifen Augsburg sinkt von 11,4 auf 9,95 ct/kWh. Für einen durchschnittlichen Augsburger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.400 kWh Strom und 15.000 kWh Gas bedeutet das nochmalige Einsparungen von 175 Euro bei den jährlichen Stromkosten und 170 Euro bei Gas.

Für die monatlichen Abschläge bedeutet das bei swa Strom Augsburg eine monatliche Abschlagshöhe von 58 Euro bei einem Jahresverbrauch von 2.400 kWh, bei swa Gas Augsburg mit 15.000 kWh pro Jahr beträgt der Abschlag 120 Euro monatlich (bei jeweils zwölf Abschlägen).

Bereits vor Beginn der Heizperiode, zum 1. Oktober 2023, hatten die swa die Gaspreise in der Grundversorgung und allen Tarifen deutlich gesenkt. Zum Jahreswechsel folgte eine Strompreissenkung um nochmals 26 Prozent. Jetzt gehen die Preise für Neuverträge in den Tarifen Augsburg für Kundinnen und Kunden im Stadtgebiet Augsburg und Fest 24 im Augsburger Umland für Neuverträge nochmals kräftig nach unten. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Augsburger Haushalt jährliche Einsparungen bei Gas von 1.791 Euro und bei Strom von 576 Euro gegenüber den Preisen von vor einem Jahr (Gas 15.000 kWh/a und Strom 2.400 kWh/a).

Die Preise in diesen Produkten sind damit auch im bundesweiten Vergleich sehr günstig. Und auch in der Grundversorgung sind die Stadtwerke Augsburg im bundesweiten Vergleich preiswert. So liegen die swa mit ihrem Tarif swa Strom Basis unter den günstigsten 20 Prozent der Grundversorger in Deutschland. In der Gasgrundversorgung sind die swa unter den preiswertesten 25 Prozent. (Quelle: Daten ENET, Stand 2.2.2024, Strom 4.000 kWh/a, Gas 20.0000 kWh/a).

Die Tarife swa Strom Augsburg naturund swa Strom Fest 24 sowie swa Gas Augsburg und swa Gas Fest 24 sind seit dem 19. Februar über die swa Website sw-augsburg.de abschließbar.In der Grundversorgung und bei Neuverträgen werden alle Haushalte seit 2021 automatisch mit Ökostrom aus Wasserkraft versorgt.