Magisches Licht in der Altstadt: Neue Installation lädt zum Herbstleuchten in Augsburg ein

Eine neue Installation lädt ab sofort alle Bewohner und Besucher Augsburgs ein, den herbstlichen Zauber der Altstadt zu erleben. Auf dem Altstadtweg zwischen Judenberg und Vogeltor wurden zahlreiche Lampenschirme aufgestellt, die die Gassen am Abend in ein magisches Licht tauchen.

Augsburg Marketing, die Stadtmarketingorganisation, kündigt eine aufregende neue Installation in der Altstadt an, die den Beginn des Altstadt-Herbstleuchtens markiert. Nachdem die Sommerinstallationen in der Oberstadt abgebaut wurden, liegt der Fokus nun auf der faszinierenden Altstadt von Augsburg. Die Umsetzung dieser einzigartigen Installation erfolgt durch den renommierten Licht- und Stadtraumgestalter Walter Sager im Auftrag von Augsburg Marketing, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Altstadt Augsburg Aktiv e.V.“ unter der Leitung von Marcus Frank.

Die Lampenschirminstallation erstreckt sich entlang des bekannten Altstadtwegs, der am Judenberg beginnt und über das neu erstrahlende Gignoux-Haus, den Holbeinplatz, den Mittleren Lech bis zur City-Galerie führt. Dieser malerische Weg wird mit einer Vielzahl von Lampenschirmen in Szene gesetzt und begleitet die Besucher entlang der Lechkanäle. Dadurch wird auch ein Teil des UNESCO-Welterbes erlebbar gemacht. Die Installation schafft eine einladende Atmosphäre in den Altstadtgassen und lädt sowohl Bewohner als auch Besucher dazu ein, die Schönheit der Altstadt zu entdecken.

Die Installation wird rechtzeitig zum Start der Michaeli-Dult zwischen Vogel- und Jakobertor eröffnet. Insgesamt werden 28 große und 20 kleine Lampenschirme entlang des Wegs platziert, einige davon werden bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen und somit das Ambiente der Altstadt weiter bereichern.