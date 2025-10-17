Natur und Liebe | Die Light Nights 2025 verwandeln Augsburg in Open-Air-Kunstwerk

In Augsburg startet am Freitag, 17. Oktober mit den Light Nights ein spektakuläres Lichtkunstfestival, welches die Innenstadt für drei Abende in ein buntes Freiluftatelier verwandelt. Von 19 bis 23 Uhr kann man Lichtinstallationen, Projektionen und Animationen in den verschiedensten Farben und Formen erleben – und das kostenlos.

Natur und Liebe – das Motto 2025

Unter dem diesjährigen Thema „Natur und Liebe“ wird die Augsburger Innenstadt in eine leuchtende Hommage an Umweltverbundenheit und emotionale Verbundenheit getaucht. Auf diversen Plätzen und Straßenzügen wandeln historische Fassaden zu digitalen Leinwänden:

Am Rathausplatz erwachen das Eckerle-Haus, der Perlachturm und das Rathaus mit Naturprojektionen zum Leben, inklusive neuer Animationen rund um Pflanzen und Tiere.

In der Philippine-Welser-Straße erwartet die Besucher ein lichtgewordener Liebeszauber: Installationen und Herzsymbole verleihen der Straße eine warme Aura.

Auf dem Martin-Luther-Platz darf mitgemacht werden: Ein interaktives Keyboard überträgt Tastenanschläge in Farb- und Lichtspiele auf die Fassaden.

Der Königsbau am Königsplatz erstrahlt in 3D-Videomapping, das auch die Metamorphose des MAN-Konzerns zur Marke Everllence visualisiert.

Selbst Gewerbeflächen wie das McDonald’s-Gebäude werden bespielt – mit Pop-Art-Motiven zum Thema Liebe.Der Stadtmarkt bietet nicht nur kulinarische Genüsse bis 23 Uhr, sondern ist stimmungsvoll illuminiert und lädt zum Verweilen ein.

Mobilität, Nachhaltigkeit und öffentlicher Verkehr

Die Veranstalter setzen auf Nachhaltigkeit: Der für das Festival benötigte Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, bereitgestellt von den Stadtwerken Augsburg (swa).

Während der Light Nights können bestimmte Haltestellen (Rathausplatz, Moritzplatz, Ulrichsplatz) ab 18 Uhr nicht bedient werden. Am Freitag, dem Eröffnungsabend, fahren die Trams bis 24 Uhr im 7,5-Minuten-Takt, einige Buslinien verlängern ebenfalls ihre Fahrzeiten.

Für erleichterte An- und Abreise stehen swaxi (mit 25 % Rabatt-Code "LIGHTNIGHTS") und der Bikesharing-Dienst swabi zur Verfügung.

Shopping Night & Besonderheiten

Zum Start der Light Nights am Freitag, 17. Oktober findet die Shopping Night statt: Viele Geschäfte bleiben bis 23 Uhr geöffnet und verknüpfen Einkaufsvergnügen mit Lichtkunst.

Der Eintritt zu allen Installationen ist frei. Besucher werden gebeten, auf ausgewiesene Zufahrtsregelungen zu achten – Anlieger haben zwischen 18 und 23 Uhr nur eingeschränkten Zugang.