Neu gebauter Familienstützpunkt der Caritas in Aichach feierlich eingeweiht

Unterschiedliche Lebensentwürfe und verschiedenste Situationen für Familien. Mit dem neuen Familienstützpunkt will man unterstützen. Nun wurde er

Das klassische Familienidyll mit Eltern, Kindern, Großeltern und Verwandten, die nah beieinander wohnen und sich gegenseitig unterstützen können, weil sie ihrerseits eingebettet sind in eine gemeinsame Herkunft und in einen gemeinschaftlich geprägten kulturellen Sozialraum, das gibt es schon länger nicht mehr. Auch nicht in einer Stadt wie Aichach. Die Lebensmodelle unterscheiden sich hier wie woanders auch immer mehr. Darin spiegelt sich die Vielfalt der regionalen, nationalen, kulturellen und religiösen Herkunftsprägungen. Die Stabilität von Lebensplanungen nimmt ab, während die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen immer mehr zunehmen. Familien insbesondere in prekären Lebenssituationen brauchen deshalb immer mehr Unterstützung. Der Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg hat darauf gemeinsam mit dem Landkreis und der Stadt Aichach reagiert und einen Familienstützpunkt an der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und in Nachbarschaft zu seinem Sozialkaufhaus und seinen Beratungsstellen aufgebaut. Nach einjähriger Bauzeit wurde nun am Mittwoch der Familienstützpunkt feierlich vom katholischen Dekan Stefan Gast eingeweiht.

Im Sommer 2020 hatte der Familienstützpunkt nur einen kleinen Gruppenraum im Caritas-Gebäude an der Bahnhofstraße für seine vielfältigen Angebote zur Verfügung. Doch damals wusste man schon, dass man viel mehr Platz benötigt. Jetzt stehen insgesamt knapp 150 Quadratmeter für die tägliche Arbeit zur Verfügung. Zwei Büroräume ermöglichen eine individuelle Beratung. Ein Gruppenraum mit Spielküchen und Spielmaterial aus Holz für Kinder bietet Möglichkeiten der Begegnung und des Austausches für Kinder, Eltern, Mütter und Väter wie auch die Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes. Zentral ist das Café mit Theke, Tischen und Stühlen, die eine angenehme und offene Atmosphäre schaffen.

Über 700.000 Euro kostete das neue Gebäude in Holzbauweise. Ein sanftes Moosgrün nimmt das Gebäude optisch zurück, das gerade dadurch einlädt hineinzugehen. Rund 500.000 Euro der Baukosten trägt der Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg. Die restlichen Mittel werden durch das LEADER-Programm gefördert.

Ein schönes Gebäude ist so entstanden, wie es die Vorsitzende des Caritasrates des Caritasverbandes für den Landkreis Aichach-Friedberg e. V., Gertrud Hitzler, bei der Einweihungsfeier sagte. „Das Haus ist ein Geschenk, heimelig, warm, weltoffen, nah am Bahnhof, wo sich Menschen über alle ihre Unterschiede hinweg treffen und austauschen können.“ Die Caritas wolle dabei, wie es der Name „Familienstützpunkt“ sage, keinen Weg vorgeben, sondern die Menschen nur unterstützen und ihnen helfen. „Aber wir wollen auch auf den Punkt kommen, wo und wie man einer schwierigen Lebenssituation oder Not abhelfen kann.“

Am Bedarf hat Landrat Klaus Metzger keinen Zweifel. Im Gegenteil: „Wir brauchen in Zukunft deutlich mehr dieser Angebote, die niederschwellig sich an Menschen in ihren unterschiedlichen Hilfebedarfen unterstützen.“, sagte er in seinem Grußwort zur Einweihungsfeier. Nicht umsonst habe sich der Landkreis seit 2017 an dem Projekt „Familienstützpunkte“ beteiligt und deren Aufbau in Friedberg, Kissing, Pöttmes und Aichach unterstützt. Der Neubau in Aichach mit seinen nunmehr deutlich großzügigeren Möglichkeiten ist für den Landrat aus Überzeugung „ein ganz guter Tag für den Landkreis“.

Auch Aichachs langjähriger Bürgermeister Klaus Habermann freute sich über diese „echte Bereicherung für die Familien in Aichach und damit auch für die Stadt Aichach“. Die nunmehr gegebene große Funktionalität des Gebäudes und der Standort nur 50 Meter vom Bahnhof entfernt, „sind eine gute Basis für eine erfolgreiche Arbeit“. Habermann hatte das Projekt seinerseits schon vor seinem Start in 2020 unterstützt. „Das will ich auch weiterhin tun“, sicherte er seinerseits zu.

Seinen Auftrag werde der Familienstützpunkt dann erfüllen, so unterstrich der Stefan Gast, katholischer Dekan des Dekanates Aichach-Friedberg im Rahmen der kirchlichen Segensfeier, wenn der Segen Gottes sich fortsetze in der Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen. „Auch von Ihnen geht der Segen aus, wenn sie offen für die Nöte und Sorgen der Menschen sind, wenn Sie ein offenes Ohr und ein offenes Herz für sie haben, wenn Sie nicht nur zuhören, sondern in Wort, Rat und Tag unterstützen und helfen.“

Familienstützpunkt als Anlauf- und Kontaktstelle

Der Familienstützpunkt Aichach ist eine Anlauf- und Kontaktstelle für alle Familien. Das Ziel ist, gemeinsam mit den Familien ein entsprechendes Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Familiensituationen und Lebenslagen zu gestalten. Über 30 Ehrenamtliche engagieren sich in unseren unterschiedlichen Angeboten. Zukünftig werden auch Menschen mit Behinderung unsere Caféangebote unterstützen. Inklusives Arbeiten wird eine zentrale Rolle im Familienstützpunkt spielen. (Wortlaut vom Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg). Zu finden ist der Familienstützpunkt in der Bahnhofstraße 28 im Gewerbegebiet Bahnhof.

Regelmäßige Angebote