Nördlingen hilft Bachmuscheln durch die Trockenheit

Die anhaltende Hitze lässt den Goldbach in Baldingen derzeit nahezu austrocknen. Besonders betroffen ist die dort lebende, streng geschützte Bachmuschel. Mit einer gezielten Wassergabe soll den Tieren geholfen werden, die Trockenphase zu überstehen.

2.000 Liter Wasser für den Goldbach

Am Donnerstag rückten Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt Nördlingen und der Muschel- und Krebsberater Andre Holzinger zu einer besonderen Schutzmaßnahme aus. Rund 2.000 Liter aufbereitetes Wasser aus der Kläranlage wurden in zwei großen Behältern zum Goldbach gebracht und auf Höhe des Baldinger Kindergartens langsam in das Gewässer geleitet.

Auch Nördlingens Zweiter Bürgermeister Steffen Höhn machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Die Maßnahme sei angesichts der außergewöhnlichen Trockenheit ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Bachmuschel, erklärte Höhn.

Feuchter Boden soll das Überleben sichern

Mit der Wassergabe soll der Goldbach nicht dauerhaft aufgefüllt werden. Vielmehr geht es darum, den Gewässergrund feucht zu halten. So können sich die Bachmuscheln in den Boden zurückziehen und dort die trockene Phase überstehen.

Ob die Maßnahme wiederholt werden muss, hängt von der weiteren Wetter- und Wasserentwicklung ab. Die Situation am Goldbach soll deshalb weiter beobachtet werden.

Wichtige Rolle für das Ökosystem

Die Bachmuschel erfüllt eine wichtige Funktion im Ökosystem des Goldbachs. Nach Angaben von Holzinger trägt sie unter anderem zur natürlichen Reinigung des Wassers bei.

Die Stadt Nördlingen und der Berater wollen mit der gemeinsamen Aktion dazu beitragen, die streng geschützte Art durch die außergewöhnliche Trockenperiode zu bringen. Sollte sich die Lage weiter verschärfen, sollen erneut geeignete Schutzmaßnahmen geprüft werden.