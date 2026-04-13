Politische Versammlungen in Nürnberg: Polizei verhindert direkte Zusammenstöße und leitet Ermittlungen ein

NÜRNBERG. Mehrere politische Versammlungen prägten am Montagabend (13.04.2026) das Stadtgebiet von Nürnberg. Die Polizei sorgte durch gezielte Maßnahmen dafür, dass die unterschiedlichen politischen Gruppen voneinander getrennt blieben und weitgehend störungsfrei demonstrieren konnten.

Kundgebung am Hallplatz und Gegenproteste

Ab etwa 18:30 Uhr versammelten sich rund 70 Personen unter dem Motto “Für Wahrheit und Gerechtigkeit – Gegen ideologiegetriebene Rechtsprechung” am Hallplatz. Parallel dazu fanden sich etwa 200 Menschen zu zahlreichen Gegenprotesten zusammen. Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, setzte die Polizei Absperrgitter ein.

Versammlungen ziehen durch die Stadt

Gegen 19:30 Uhr bewegten sich sowohl die zuvor genannte Versammlung als auch zwei Gegenversammlungen durch die Innenstadt. In der Karolinenstraße und an der Fleischbrücke blockierten Gegendemonstranten den Weg, indem sie sich auf den Boden setzten, wodurch ein Passieren nicht mehr möglich war. Die Polizei definierte diese Aktionen als Versammlung und löste sie durch mehrfache Lautsprecherdurchsagen auf. Personen, die diesen Aufforderungen nicht Folge leisteten, wurden von den Beamten zur Seite getragen. In der Folge wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ende der Versammlungen und polizeiliche Maßnahmen

Einige Teilnehmer des Gegenprotests versuchten zudem, den Aufzug in der Königsstraße durch Niederlassen auf dem Boden zu behindern, was jedoch problemlos umlaufen werden konnte.

Um 21:00 Uhr erklärten die jeweiligen Leiter das Ende der Versammlungen. Die Kriminalpolizei Nürnberg untersucht nun mögliche Verstöße im Zusammenhang mit den Versammlungen und übernimmt die Ermittlungen zu geltend gemachten Straftaten. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Oliver Trebing