Schwelbrand im Bürogebäude in Geisenhausen: Evakuierung und Löscharbeiten im Gange
Polizeipräsidium Niederbayern
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Schwelbrand im Bürogebäude in Geisenhausen: Evakuierung und Löscharbeiten im Gange

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Mehrere Einsatzkräfte wurden heute Vormittag aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Bürogebäude alarmiert.

Rauchentwicklung alarmiert Einsatzkräfte

Gegen 08:15 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle die Polizei über eine auffällige Rauchentwicklung. Der aktuelle Kenntnisstand weist auf einen Schwelbrand im Bereich des Daches hin. Feuerwehrleute sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Evakuierung und aktuelle Lage

Die Personen im Bürogebäude wurden vorsorglich evakuiert. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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