Seniorin auf Wochenmarkt in Lechhausen bestohlen – Polizei sucht Zeugen
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Seniorin auf Wochenmarkt in Lechhausen bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitag, dem 20. März 2026, ereignete sich ein Diebstahl auf dem Wochenmarkt in der Widderstraße in Lechhausen. Eine 82-jährige Frau wurde Opfer eines Taschendiebstahls, als ein unbekannter Täter ihren Geldbeutel aus der Handtasche stahl.

Diebstahl auf dem Wochenmarkt

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:15 Uhr. Der Täter entwendete unbemerkt den Geldbeutel der Seniorin, während sie auf dem Markt unterwegs war. Die genaue Höhe des Beuteschadens wird derzeit überprüft.

Polizei bittet um Zeugenaussagen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 2310 entgegengenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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