Unfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrerin in Lechhausen: 17-Jährige leicht verletzt, Sachschaden im fünfstelligen Bereich
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Unfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrerin in Lechhausen: 17-Jährige leicht verletzt, Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein Verkehrsunfall in Lechhausen hat am Freitagabend (20.03.2026) zu einem Zwischenfall zwischen einem Autofahrer und einer Motorradfahrerin geführt. Gegen 19 Uhr kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer auf der Stätzlinger Straße, als der 50-jährige Autofahrer von der Kalterer Straße in die Stätzlinger Straße einbiegen wollte. Die 17-jährige Motorradfahrerin war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Innenstadt unterwegs.

Motorradfahrerin leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde die 17-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Trotz der Schwere des Unfalls konnte die Motorradfahrerin das Krankenhaus bald wieder verlassen.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung gegen den Autofahrer eingeleitet. Beide Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Die Straße war nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt, konnte aber schnell wieder freigegeben werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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