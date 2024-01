500 Teilnehmer folgen Aufruf des Bauernverbandes zur Demo in Kempten

Am Sonntag fand eine stationäre Versammlung des Bayerischen Bauernverbandes auf Parkflächen in der Kotterner Straße in Kempten statt.

Die Kundgebung wurde im Vorfeld ordnungsgemäß bei der Versammlungsbehörde angemeldet. In der Spitze nahmen 500 Personen daran teil, darunter über 150 Traktoren und etwa 50 Pkw. Das Motto lautete „Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss“.

Die Teilnehmer entfernten sich nach Beendigung der Versammlung um 14:45 Uhr schnell und geordnet. Es gab keine Sicherheits- oder Verkehrsstörungen.