Augsburg: E-Scooter-Fahrer unter THC-Einfluss gestoppt und angezeigt
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Augsburg: E-Scooter-Fahrer unter THC-Einfluss gestoppt und angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 35-jähriger Mann wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstag (26.03.2026) von einer Polizeistreife auf der Rote-Torwall-Straße gestoppt, während er mit seinem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle um 03.00 Uhr zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten.

Positive THC-Drogentest führt zu Blutentnahme

Ein durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Die Polizeibeamten untersagten daraufhin dem 35-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an, um den Verdacht zu bestätigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Ermittlungen nach dem Straßenverkehrsgesetz

Der 35-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun mit Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Straßenverkehrsgesetz konfrontiert. Die Polizei prüft weitere rechtliche Schritte gegen den E-Scooter-Fahrer.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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