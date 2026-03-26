Unbekannter Täter stiehlt E-Scooter in Augsburg-Hochzoll: Polizei sucht Zeugen
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Unbekannter Täter stiehlt E-Scooter in Augsburg-Hochzoll: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Neuschwansteinstraße im Stadtteil Hochzoll kam es am Mittwoch, den 25. März 2026, zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das Fahrzeug eines 15-jährigen Schülers.

Diebstahl vor der Schule

Der 15-jährige Geschädigte hatte seinen E-Scooter der Marke Streetbooster in den Farben Schwarz und Grün am Morgen zwischen 07:50 Uhr und 12:15 Uhr vor seiner Schule abgestellt. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Scooter verschwunden war.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Augsburg Ost bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des gestohlenen E-Scooters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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