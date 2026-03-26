„Fahrraddiebstahl in Augsburg: Vier Männer auf frischer Tat ertappt“

Augsburg – Am Mittwoch, den 25. März 2026, hat die Polizei in der Gubener Straße in Oberhausen vier mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Polizei reagiert auf Anruf eines Anwohners

Gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis von einem Anwohner, der beobachtete, wie vier Männer an den abgestellten Fahrrädern hantierten. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte befanden sich die Verdächtigen noch am Tatort. An zwei der Fahrräder hatten die Männer die Schlösser gewaltsam entfernt.

Tatverdächtige ohne Eigentumsnachweis

Die vier Tatverdächtigen im Alter von 38 bis 52 Jahren konnten keinen Eigentumsnachweis für die Fahrräder erbringen und verstrickten sich mehrmals in Widersprüche. In einem Rucksack der Gruppe fand die Polizei zudem eine Akku-Flex.

Ermittlungen wegen schweren Fahrraddiebstahls

Alle vier Männer wurden zur weiteren Sachbearbeitung in die Dienststelle gebracht. Auch die beiden Fahrräder ohne Schloss wurden zur Verwahrung sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls gegen die Tatverdächtigen. Es stellte sich heraus, dass alle Vier die ukrainische Staatsangehörigkeit haben.