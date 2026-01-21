Newsletter
type here...
Betrunkener 44-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge in Fürth
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Betrunkener 44-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge in Fürth

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 44-jähriger Deutscher wurde am Dienstagmittag (20. Januar 2026) in Fürth festgenommen, da er mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, nachdem er betrunken randaliert hatte.

Zeuge alarmiert Polizei

Gegen 12:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann in der Mainstraße die Außenspiegel mehrerer Autos abtrat und Scheibenwischer verbog. Der umgehend benachrichtigte Polizeinotruf ließ keine Zeit verstreichen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizeiinspektion Fürth setzte Streifen ein, um den Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Die Beamten fanden den 44-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Er war erheblich alkoholisiert, wie ein durchgeführter Atemalkoholtest mit fast zwei Promille zeigte. Dies führte dazu, dass die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen.

Weitere Schritte

Nun muss sich der 44-Jährige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel