Betrunkener 44-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge in Fürth

Ein 44-jähriger Deutscher wurde am Dienstagmittag (20. Januar 2026) in Fürth festgenommen, da er mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, nachdem er betrunken randaliert hatte.

Zeuge alarmiert Polizei

Gegen 12:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann in der Mainstraße die Außenspiegel mehrerer Autos abtrat und Scheibenwischer verbog. Der umgehend benachrichtigte Polizeinotruf ließ keine Zeit verstreichen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizeiinspektion Fürth setzte Streifen ein, um den Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Die Beamten fanden den 44-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Er war erheblich alkoholisiert, wie ein durchgeführter Atemalkoholtest mit fast zwei Promille zeigte. Dies führte dazu, dass die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen.

Weitere Schritte

Nun muss sich der 44-Jährige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt.

