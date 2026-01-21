Doppelte Einbrüche in Stephanskirchen: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt derzeit wegen zweier Einbrüche in Einfamilienhäuser im Gemeindebereich von Stephanskirchen, OT Schlossberg, Landkreis Rosenheim. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbrüche am Schloßberg: Wertgegenstände gestohlen

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 16. bis 19. Januar in zwei unmittelbar nebeneinander liegende Einfamilienhäuser ein. In einem der Fälle entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Im zweiten Fall wurde kein Diebesgut erbeutet.

Möglicher Zusammenhang zwischen den Einbrüchen

Die betroffenen Häuser befinden sich in der Uhlandstraße und der Bergfeldstraße und liegen direkt nebeneinander. Die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim gehen davon aus, dass die Taten von denselben Einbrechern verübt wurden.

Einbruchsszenario: Unbewohnte Stunden ausgenutzt

Während die Bewohner des Hauses in der Uhlandstraße am Samstag, dem 17. Januar 2026, mehrere Stunden abwesend waren, hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Bargeld und Schmuck wurden gestohlen. Ein ähnliches Vorgehen wurde im Haus in der Bergfeldstraße festgestellt, jedoch konnte dort keine Beute gemacht werden.

An beiden Tatorten wurden Spurensicherungen durchgeführt, doch weder die Absuche im Umfeld noch eine Anwohnerbefragung brachten neue Erkenntnisse. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, welche am Wochenende, insbesondere am Samstag, dem 17. Januar 2026, zwischen 15 und 21 Uhr im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.