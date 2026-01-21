Newsletter
Drogenfund am Ansbacher Bahnhof: 20-Jähriger festgenommen und Wohnung durchsucht
Polizeipräsidium Mittelfranken
Eine routinemäßige Polizeikontrolle am Ansbacher Bahnhof führte am Dienstagvormittag (20.01.2026) zu einem aufsehenerregenden Fund: Beamte der Polizeiinspektion Ansbach entdeckten bei einem 20-jährigen Deutschen mehrere Ecstasy-Tabletten. Dieser Fund zog weitere Ermittlungen nach sich.

Drogen bei Polizeikontrolle entdeckt

Gegen 10:00 Uhr führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle bei einem jungen Mann im Bereich des Ansbacher Bahnhofs durch. Im Zuge dieser Kontrolle wurden mehrere Ecstasy-Tabletten bei ihm gefunden, was seine vorläufige Festnahme zur Folge hatte. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte daraufhin einen Antrag zur Durchsuchung seiner Wohnung.

Wohnungsdurchsuchung bringt weitere Drogen ans Licht

Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf eine Vielzahl weiterer Drogen. Neben Marihuana und Ecstasy wurden auch Substanzen entdeckt, die unter das Antidopinggesetz fallen. Sämtliche gefundenen Substanzen wurden vor Ort sichergestellt.

Ermittlungsverfahren gegen 20-Jährigen eingeleitet

Gegen den 20-jährigen Verdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Vorwürfe betreffen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Antidopinggesetz.

