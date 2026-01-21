Unbekannter platziert Schweineüberreste auf Gelände der Landshuter Moschee – Polizei ermittelt

Landshut – Am Montag, den 19. Januar 2026, hat ein unbekannter Täter kurz vor 18.00 Uhr im Bereich der Moschee in der Benzstraße Überreste von Schlachtabfällen ausgebracht. Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen.

Details der Tat

Laut den bisherigen Erkenntnissen des Ermittlungsverfahrens hat der Unbekannte um etwa 17.40 Uhr Überreste eines Schweines auf einem Gartenhäuschen für Gartengeräte sowie im Garten und im Briefkasten der Moschee positioniert.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut fordert die Bevölkerung auf, sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0871/9252-0 mitzuteilen.

Veröffentlicht: 21.01.2026, 10.40 Uhr