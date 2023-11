Bischof unterstützt Studie „Sexualisierte Gewalt an Minderjährigen im Zusammenhang mit der katholischen Kirche im Bistum Augsburg“

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat angekündigt, dass in Kürze eine wissenschaftliche Studie zum Thema „Sexualisierte Gewalt an Minderjährigen im Zusammenhang mit der katholischen Kirche im Bistum Augsburg“ am Fachbereich Psychologie starten wird.

Die Studie wird von der Unabhängigen Aufarbeitungskommission und dem Unabhängigen Betroffenenbeirat im Bistum Augsburg begleitet. Bischof Dr. Bertram Meier unterstützt die geplante wissenschaftliche Studie der LMU München, die auf Initiative der Unabhängigen Aufarbeitungskommission und des Unabhängigen Betroffenenbeirats im Bistum Augsburg durchgeführt wird.

„Dass die Sichtweise der Betroffenen in dieser Studie im Mittelpunkt stehen soll, dass die Betroffenenvertreter und -vertreterinnen sogar den Ansatz der Studie mitentwickelt haben,

ist ein gutes Beispiel wirklicher Partizipation. So können nicht nur die zu erwartenden Ergebnisse, sondern bereits der gesamte Forschungsprozess ein wichtiges Element der notwendigen Aufarbeitung sein.“