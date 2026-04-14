Brand in leerstehendem Gasthof in Langenaltheim: 100 Einsatzkräfte über Nacht im Einsatz
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Brand in leerstehendem Gasthof in Langenaltheim: 100 Einsatzkräfte über Nacht im Einsatz

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Montagabend kam es zu einem Großbrand in einem leerstehenden Gasthof in Langenaltheim, Obere Haardt. Rund 100 Einsatzkräfte aus drei verschiedenen Landkreisen waren die ganze Nacht über damit beschäftigt, die Flammen zu bekämpfen.

Großeinsatz der Feuerwehren

Gegen 23:30 Uhr wurde das Feuer bei der Einsatzzentrale der Polizei gemeldet. Eine umgehend eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass ein Nebengebäude vollständig in Brand geraten war und die Flammen bereits auf die leerstehende Gaststätte übergriffen hatten. Sofort wurden Feuerwehren aus den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen, Donau-Ries und Eichstätt alarmiert, die gemeinsam mit dem Rettungsdienst bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz waren.

Ermittlungen zur Brandursache

Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Haardt gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112 – 3333 entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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