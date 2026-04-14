E-Scooter-Unfall in Bogenhausen: 25-Jährige erleidet schwere Verletzungen nach akuter Erkrankung

E-Scooter-Unfall in Bogenhausen: 25-Jährige stürzt durch akute Erkrankung

Am Montag, den 13. April 2026, gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Radweg an der Kreuzung Englschalkinger Straße und Vollmannstraße in Richtung Denninger Straße zu einem schweren Unfall. Eine 25-jährige Deutsch-Griechin aus München verlor aufgrund einer akuten Erkrankung die Kontrolle über ihren E-Scooter und stürzte.

Erstversorgung durch Passanten

Ohne Fremdeinwirkung fiel die junge Frau im Kreuzungsbereich zu Boden und verletzte sich schwer. Mehrere Passanten leisteten erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf. Die Verletzte wurde dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsbehinderungen durch Unfallaufnahme

Zur Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Schockanruf in Bogenhausen: Betrüger erbeuten hohen Wert

Eine mehr als 80-jährige Frau aus München wurde am selben Tag, gegen 12:00 Uhr, Opfer eines betrügerischen Anrufs. Ein unbekannter Mann gab sich als „Dr. Müller“ aus dem Klinikum Großhadern aus. Er behauptete, ihr Sohn benötige teure Untersuchungen wegen einer Tumorerkrankung.

Betrug durch falschen Arzt

Unter diesem Vorwand wurde die Seniorin aufgefordert, Schmuck und Bargeld bereitzuhalten, die später von einer Komplizin abgeholt wurden. Die Täter erbeuteten so mehrere zehntausend Euro in Form von Bargeld, Schmuck und Goldmünzen.

Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem die betrogene Frau mit einer Nachbarin sprach, wurde der Vorfall als Betrug erkannt und die Polizei informiert. Die Münchner Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Ebersberger Straße, Innstraße, Gaußstraße und Röntgenstraße Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen entgegen. Die Beschreibung der Abholerin: weiblich, ca. 45 Jahre, 165 cm groß, korpulent, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelhaarig, trug enge Hose und Jacke.

Polizeieinsatz in Moosach: Bedrohung mit Messer

Gegen 12:15 Uhr am selben Tag kam es in einer Asylbewerberunterkunft in München-Moosach zu einer bedrohlichen Situation. Ein 35-jähriger Jemenit bedrohte mit einem Messer die Mitarbeiter, als diese ihm Dokumente überreichen wollten.

Schnelle Reaktion der Polizei

Die Angestellten schnitten sich den Rückweg und alarmierten die Polizei, die schnell vor Ort war und den Tatverdächtigen festnahmen konnte. Das Messer wurde sichergestellt. Der Mann wurde aus Gründen der Fremd- und Eigengefährdung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Unfall mit Totalschäden in Forstenried

Am Montagmorgen ereignete sich zudem ein schwerer Verkehrsunfall in Forstenried. Ein 85-jähriger Fahrer kollidierte an der Kreuzung Drygalski-Allee und Stäblistraße frontal mit einem Mercedes Kleintransporter. Dabei überschlug sich sein Opel, der Senior wurde schwer verletzt.

Totalschäden an beiden Fahrzeugen

Die 38-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Opel kam auf dem Dach zum Liegen; der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei untersucht den Vorfall.

Subventionsbetrug in Millionenhöhe in München

In Zusammenhang mit der Coronapandemie wurden in München mehrere Fälle von Subventionsbetrug aufgedeckt. Ein 39-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau beantragten unrechtmäßig finanzielle Hilfen im siebenstelligen Eurobereich.

Internationaler Ermittlungszugriff

Bei einer Durchsuchungsaktion im November 2025 wurden die Gewinne aus den Straftaten und diverse Gegenstände sichergestellt. Beide Haupttäter befinden sich in Untersuchungshaft. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde Ende März 2026 durch internationale Ermittlungsmaßnahmen in Spanien verfolgt. Die gesicherten Beweismaterialien werden nun ausgewertet.