EHC Königsbrunn stärkt Kader vor Saisonstart durch Vertragsverlängerungen wichtiger Spieler

Rechtzeitig vor dem Start der neuen Saison hat der EHC Königsbrunn seinen Kader weiter verstärkt. Der Verein gab bekannt, dass zwei wichtige Spieler ihre Verträge verlängert haben.

Einer davon ist Philipp Sander, der im Jahr 2020 zum Team stieß und seitdem eine feste Größe in der Defensive ist. Der 24-jährige Verteidiger zeichnet sich durch seine Ruhe und Übersicht aus. Vor der letzten Saison hatte er angekündigt, sich vom Eishockey zurückzuziehen und sich auf seine berufliche Karriere zu konzentrieren. Doch als dem EHC während der Meisterschaftssaison die Spieler ausgingen, kehrte er nach Königsbrunn zurück und knüpfte nahtlos an seine starken Leistungen an. Nun hat er zugesagt, noch eine weitere Saison für den Verein zu spielen.

Der zweite Spieler, der seinen Vertrag verlängert hat, ist David Farny. Der 23-jährige wechselte während der letzten Saison von den Memminger Indians aus der Oberliga nach Königsbrunn und konnte bereits in seinem ersten Jahr mit guten Leistungen überzeugen. In der vergangenen Spielzeit steigerte sich der gebürtige Bobinger enorm und wurde zu einer wichtigen Stütze des Teams. Er begeisterte das Publikum mit seiner körperlichen Präsenz und seinem unbändigen Siegeswillen. Als Defensivspezialist räumte er vor dem Tor zuverlässig auf und war auch nicht davor zurückzuschrecken, sich in die Schüsse des Gegners zu werfen. Dabei steckte er zwar einiges ein, ließ sich jedoch nie beeindrucken und war ein wichtiger Rückhalt für die Mannschaft. Auch er wird dem Königsbrunner Eishockey eine weitere Spielzeit erhalten bleiben.