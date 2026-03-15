Einbrüche in Schulen in Langenzenn: Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise

In Langenzenn (Landkreis Fürth) kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen in Schulen, wobei die Kriminalpolizei Fürth nun um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet. Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in Bildungseinrichtungen im Klaushofer Weg ein.

Schulen als Ziel der Einbrecher

Die ungebetenen Gäste brachen sowohl in die Räumlichkeiten der Grundschule als auch der Mittelschule ein. Beim Versuch, auch die dortige Realschule zu betreten, entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Erheblicher Sachschaden und Ermittlungen vor Ort

Innerhalb der Schulen wurden mehrere Türen und Schränke gewaltsam geöffnet, was zu weiteren Schäden im Wert von über 20.000 Euro führte. Ob und welche Wertgegenstände entwendet wurden, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine umfassende Spurensicherung an den Tatorten durch. Die Kriminalpolizei Fürth bittet nun um die Hilfe der Bevölkerung. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der betroffenen Schulareale gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an die Ermittler zu wenden.

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