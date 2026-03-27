Fahrerflucht in Augsburg-Hochfeld: Zeugen nach Unfall auf Schotterparkplatz gesucht
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Fahrerflucht in Augsburg-Hochfeld: Zeugen nach Unfall auf Schotterparkplatz gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 26. März 2026, kam es in der Stauffenbergstraße im Augsburger Stadtteil Hochfeld zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein geparkter BMW vermutlich von einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Schaden während der Parkzeit

Die Besitzerin des BMW hatte ihr Auto zwischen 7:40 Uhr und 13:50 Uhr auf einem Schotterparkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr entdeckte sie Schäden an der Beifahrerseite, insbesondere an der hinteren Tür und am Radkasten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Daher bittet die Polizei Augsburg Süd um Hinweise von möglichen Zeugen. Diese können unter der Telefonnummer 0821/323-2710 mitgeteilt werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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