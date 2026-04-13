Fußgänger stirbt nach Sturz im Nürnberger Nordosten – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Fußgänger stirbt nach Sturz im Nürnberger Nordosten – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG – Am Samstagnachmittag, den 11. April 2026, wurde im Nordosten von Nürnberg ein lebloser Fußgänger von einem Zeugen gefunden. Der Mann erlitt vermutlich bei einem Sturz schwere Verletzungen, an denen er später verstarb. Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Unfallhergang zu klären.

Zeuge alarmiert Rettungskräfte

Gegen 17:30 Uhr entdeckte ein Passant im Bereich des Europaplatzes, in der Nähe eines Seniorenheims, einen reglos am Boden liegenden Mann mit Kopfverletzungen. Der Zeuge rief umgehend den Notdienst. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche erlag der 71-jährige Deutsche noch am selben Abend seinen Verletzungen.

Kriminalpolizei ermittelt

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen. Nach aktuellen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Fußgänger gestürzt ist und dabei schwer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Um den Unfall genauer zu rekonstruieren, werden Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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