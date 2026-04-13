Polizei stellt Exhibitionisten am Münchener Hauptbahnhof
Bundespolizei München
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Polizei stellt Exhibitionisten am Münchener Hauptbahnhof

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend kam es am Bahnhof München-Pasing zu einem Vorfall, der die Einsatzkräfte der Bundespolizei auf den Plan rief: Ein Mann entblößte sich gegen 18:50 Uhr mehrfach am Bahnsteig 3/4 in Richtung des stark frequentierten, gegenüberliegenden Bahnsteigs.

Zeuge alarmiert sofort die Polizei

Ein 40-jähriger Zeuge aus Bosnien beobachtete die exhibitionistische Handlung und informierte umgehend die Polizei. Der Tatverdächtige bestieg daraufhin den Regionalexpress RE 70 in Richtung München Hauptbahnhof, konnte jedoch nach Ankunft des Zuges um 18:57 Uhr nicht mehr von den Einsatzkräften ausfindig gemacht werden. Vermutlich verließ er den Zug noch vor der Abfahrt aus Pasing.

Ermittlungserfolg dank Videoaufzeichnungen

Die Bundespolizei wertete die Videoaufzeichnungen des Bahnhofs München-Pasing aus und konnte den Tatverdächtigen identifizieren. In der Nacht zum 13. April, gegen 01:58 Uhr, trafen Einsatzkräfte am Hauptbahnhof München auf den mutmaßlichen Exhibitionisten. Es handelt sich um einen 41-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus Altenstadt.

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen der exhibitionistischen Handlungen aufgenommen. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Effizienz der Überwachungsmethoden der Polizei bei der Identifizierung von Tatverdächtigen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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