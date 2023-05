Jurastudium in der Uni Augsburg erhält großes Lob beim CHE-Hochschulranking

Die Juristische Fakultät der Universität Augsburg freut sich über exzellente Resultate im neuen CHE-Hochschulranking 2023. Das Hochschulranking, ein bundesweiter Vergleich von Studiengängen und Studienbedingungen des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) wurde Mitte Mai veröffentlicht. Praxisbezug, eine klare Struktur und eine sehr gute Betreuung durch die Lehrenden zeichnen das Rechtswissenschaftsstudium in Augsburg aus. Die Bewerbung für das kommende Wintersemester ist bis zum 15. Juli möglich.

Wer in Augsburg Rechtswissenschaft studiert, der wird von den Lehrenden sehr gut betreut und profitiert insgesamt von einer hervorragenden Studiensituation. Die juristische Ausbildung der Universität Augsburg erzielte exzellente Resultate im jüngsten CHE-Ranking. Überdurchschnittlich gut bewertet wurde unter anderem die allgemeine Studiensituation, die Betreuung durch die Lehrenden und die Unterstützung bei der Examensvorbereitung. Die Platzierung der Studiengänge im Ranking basiert auf Bewertungen der Studierenden vor Ort. Zusätzlich werden Lehrende befragt und weitere Daten ausgewertet. „Es haben sich erfreulich viele Studierende an den Befragungen beteiligt und das Studium bei uns positiv bewertet“, sagt der Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger. „Besonders gelobt wurde das breit gefächerte Lehrangebot, insbesondere die vielfältigen Schwerpunktbereiche, aber auch die moderne Ausstattung der Hörsäle.“

Klare Struktur führt schnell zum Examen

Das klar strukturierte und sehr praxisbezogene Studienprogramm richtet das Augenmerk der Studierenden vom ersten Semester an auf die Abschlussprüfungen, so dass die angehenden Juristinnen und Juristen innerhalb der Regelstudienzeit zum Abschluss kommen und schnell den Berufseinstieg meistern. Studiendekan, Prof. Dr. Michael Kubiciel: „Es freut mich sehr, dass unsere Fakultät neben exzellenter Forschung auch sehr gute Studienbedingungen bietet. Zudem eröffnen wir den Studierenden auch einen Blick über den Tellerrand: durch Vortragsabende, Moot-Courts, eine Law Clinic, vielfältige Unterstützung bei Auslandsaufenthalten und eine große Karrieremesse, auf der man erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen kann.“

Im dritten Studienjahr beginnen die Studierenden mit der Ausbildung in einem Schwerpunkt. Als Vertreterin der Studierenden betont Franziska Sadzio: „Die Schwerpunkte sind in Augsburg vielfältig und zeitgemäß: ob die beliebten Kriminalwissenschaften, das Medizinrecht, einer der zahlreichen wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Schwerpunkte, das Umweltrecht oder die Grundlagen des Rechts – das Jurastudium in Augsburg ermöglicht eine individuelle Spezialisierung.“

Rechtswissenschaft am Puls der Zeit

Die juristische Ausbildung muss stetig auf neue Herausforderungen wie den voranschreitenden gesellschaftlichen und technologischen Wandel reagieren. Das Augsburger Studienprogramm bildet diese neuen Themen ab, seien es die Bewältigung des Klimawandels oder Fragen der Digitalisierung. Die Einbettung der fremdsprachlichen Rechtsausbildung in das Ausbildungsprogramm, die Förderung von Auslandsstudienaufenthalten, etwa an renommierten Partneruniversitäten in den USA, sowie die Ausrichtung auf europäisches und internationales Wirtschaftsrecht unterstreichen die Internationalität des Ausbildungsziels.

Eine Augsburger Besonderheit ist der neben dem klassischen Jurastudium angebotene, indes nicht in das aktuelle Ranking einbezogene, interdisziplinäre Studiengang Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, der auf hohem wissenschaftlichen Niveau eine einzigartige Vernetzung juristischer und wirtschaftswissenschaftlicher Kompetenzen bietet.

Über das CHE-Ranking

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bewertet die Studienbedingungen in einzelnen Fächern an über 300 Hochschulen in Deutschland. Basis für die Bewertungen sind detaillierte Befragungen der jeweiligen Studierenden, für das diesjährige Ranking wurden rund 120.000 Studierende befragt. Daneben fließen Fakten zu Studium, Lehre und Forschung in das Ranking mit ein. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet.