Neustrukturierung | Stadtwerke Augsburg-Geschäftsführer Müllner verlässt Unternehmen

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Augsburg hat heute beschlossen, eine Neustrukturierung der Geschäftsführung des Unternehmens anzustreben. Ziel ist es, den Anforderungen einer modernen, ökologischen und finanziell stabilen kommunalen Daseinsvorsorge gerecht zu werden. Aus diesem Grund soll das Unternehmen zukünftig von einem Alleingeschäftsführer geleitet werden.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Augsburg plant eine Umstrukturierung der Geschäftsführung des Unternehmens. Zukünftig soll es nur noch einen Alleingeschäftsführer geben. Aus diesem Grund wird der derzeitige Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, Alfred Müllner, das Unternehmen zum 31. August 2023 verlassen. Diese Entscheidung wurde in gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem Aufsichtsrat der swa Holding GmbH und dem 62-jährigen Alfred Müllner getroffen, um den Weg für eine Neustrukturierung in der Geschäftsführung zu ebnen.

Die Position des neuen Alleingeschäftsführers der Stadtwerke Augsburg wird ab dem 1. Januar 2024 besetzt. Dr. Walter Casazza hat bereits im April 2022 beschlossen, keine weitere Amtszeit anzustreben. Der Aufsichtsrat hat bereits mit der strukturierten Suche nach einem geeigneten Kandidaten begonnen und eine renommierte Personalberatung beauftragt. In der Zwischenzeit wird Dr. Michael Hofmann die Geschäftsführung der Stadtwerke Augsburg interimsweise gemeinsam mit Dr. Walter Casazza übernehmen. Dr. Hofmann ist CEO der Vindelici Advisors AG, die unter anderem Interim-Management anbietet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als Interims-Geschäftsführer von Unternehmen in Augsburg sowie in leitenden Positionen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge.

„Mit Alfred Müllner wird ein Geschäftsführer verabschiedet, der die swa zu einem modernen Energiedienstleister umgebaut und die Klimastrategie der Stadtwerke Augsburg geprägt hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Walter Casazza hat er das Unternehmen erfolgreich durch Krisen gesteuert. Im Namen der Stadt Augsburg und der Aufsichtsräte danke ich Herrn Müllner für sein großes Engagement für unsere swa. Die neue Geschäftsführungsstruktur ermöglicht, dass die Stadtwerke Augsburg weiterhin zukunftssicher aufgestellt sind und als agiler Akteur eine attraktive kommunale Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg bieten.“, so Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg und Aufsichtsratsvorsitzende Stadtwerke Augsburg Holding GmbH.