Simultane Spatenstiche für Audi Augsburg und Schwaba Gebrauchtwagenzentrum in Augsburg erfolgt

Anzeige | Die zwei Spatenstiche für den Neubau Audi Augsburg und den Neubau Schwaba Gebrauchtwagenzentrum sind im Rahmen einer exklusiven Presseveranstaltung auf dem Gelände des alten Audi Zentrum Augsburg in der Eichleitnerstraße 11 und dem neu geplanten Standort in der Porschestraße in Gersthofen erfolgt. Die Fertigstellung der beiden Bauprojekte, deren Bau durch Nachhaltigkeitskriterien geprägt wird, ist für das 1. Quartal 2025 geplant.

Der Neubau von Audi Augsburg wird den Audi Kunden nach knapp zweijähriger Bauzeit ab Frühjahr 2025 auf einer Grundstücksfläche von ca. 12.600 qm² das volle Leistungsspektrum hinsichtlich Neuwagen und Service bereitstellen. Der moderne Neubau wird von der Gesamtfläche rund 3.200 qm² in Anspruch nehmen und wird dabei vom neuesten Audi Progressive Showroom Konzept mit seinen fließenden Übergängen in die unterschiedlichen Erlebniswelten geprägt. Am Standort Audi Augsburg soll zukünftig die komplette Modellpalette von Audi mit einer großen Auswahl verfügbar sein. Darüber hinaus sind insgesamt 18 Ladesäulen für die E-Mobilität geplant. Die Planung des Neubaus, in dem

zukünftig circa 80 Mitarbeiter an ergonomischen und modernen Arbeitsplätzen tätig sein

werden, erfolgte im Rahmen der konsequenten Ausrichtung an den aktuellen Kundenbedürfnissen, was den Point-of-Sale in einen Point-of-Experience verwandeln wird.

Der Neubau Schwaba Gebrauchtwagenzentrum in Gersthofen wird ebenfalls ab Frühjahr 2025 fertiggestellt – in diesem Fall sogar auf einer Grundstücksfläche von circa 32.500 qm².

Dort wird die Kunden zukünftig die vollumfängliche Gebrauchtwagenvielfalt der Schwaba

GmbH mit ihren Marken Audi, Volkswagen, ŠKODA , SEAT und CUPRA mit bis zu 550

Gebrauchtfahrzeugen erwarten. Als Ausstellungsfläche für diese Angebotsvielfalt sind rund

10.500 qm² und eine bebaute Fläche von circa 4.000 qm² eingeplant. Darüber hinaus bietet der neue Standort für alle geführten Marken der Schwaba GmbH einen attraktiven und modernen Werkstattbereich mit 32 Hebebühnen, umfangreichem Parkplatzangebot sowie 38 geplanten Ladesäulen für ein umfangreiches Serviceangebot. Die Zentralisierung des Gebrauchtwagengeschäftes der Schwaba stand bei der Planung dieses Bauvorhabens im Mittelpunkt. Zum einen, um den Kunden zukünftig die gebündelte Kompetenz der Schwaba im Gebrauchtwagensegment an einem zentralen Ort mit dem bestmöglichen Service anbieten zu können. Zum anderen, um als Schwaba GmbH an diesem Standort zukünftig fortschrittliche und attraktive Arbeitsplätze für rund 100 Mitarbeiter zu schaffen und auch weiterhin als Top-Arbeitgeber in der Region zu fungieren.

Bei der Planung beider Neubauten stand der Fokus weiterhin auf einer kundenorientierten

Architektur, innovativen Technologien, digitaler Interaktion sowie der Schaffung höchster

Flexibilität in Verkauf und Service. Darüber hinaus spielte bei beiden Bauprojekten das Thema Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Beide Gebäude sollen nach den anspruchsvollen Kriterien der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) zertifiziert werden und das “Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (ONG)” erhalten. Dieses soll unter anderem durch jeweils eigene Photovoltaik-Anlagen erreicht werden. Weiterhin wird die Klimatisierung beider Gebäude ohne fossile Brennstoffe durch Erdwärmespeicher gewährleistet. Die Wassernutzung wird durch den Einsatz einer biologischen Wasseraufbereitung optimiert. Dadurch wird die Schwaba GmbH in Zukunft ihren Energie- und Ressourcenverbrauch und somit ihre CO₂- Emissionen weiter reduzieren und einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Gleichzeitig wird durch diese nachhaltige Bauweise ein durchgehend angenehmes Raumklima für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht.

Michael Agsteiner, Geschäftsführer der Schwaba GmbH, ist von beiden Bauprojekten

begeistert: „Mit den Neubauten setzen wir ein klares Zeichen, denn wir glauben an die

automobile Zukunft am Standort Augsburg. Durch die neuen Autohäuser schaffen wir noch

mehr Attraktivität und Auswahl für unsere Kunden in der Region. Gleichzeitig möchten wir – durch die Schaffung einer angenehmen Arbeitsumgebung mit ergonomischen und modernen Arbeitsplätzen im Rahmen unserer baulichen Veränderungen – unsere Attraktivität als Top-Arbeitgeber in der Region weiter ausbauen.”

Das umfangreiche Investitionsvolumen der beiden Neubauten spiegelt die große Zuversicht

des Volkswagen Konzerns in den Standort Augsburg wider.

„Wir freuen uns, dass die Schwaba als Teil der Volkswagen Group Retail Deutschland hier in

Augsburg und Gersthofen so starke Akzente setzt und die automobile Zukunft der Region

maßgeblich mitgestaltet. Es macht uns sehr stolz, diese beiden beeindruckenden Projekte

gemeinsam realisieren zu können. Mit der Umsetzung dieser zeitgemäßen Neubauten verfolgen wir konsequent unsere Metropolstrategie und verstärken unsere Präsenz im Wirtschaftsraum Augsburg signifikant. Gleichzeitig tragen wir mit der sehr nachhaltigen Konzeption der Bauprojekte den hohen Ansprüchen des Volkswagen Konzerns im Thema Nachhaltigkeit Rechnung.”, schwärmt Peter Modelhart, Sprecher der Geschäftsführung der VGRD GmbH. Neben zahlreichen Medienvertretern zählen weiterhin Jörg Kamenz, Geschäftsführer der VGRD GmbH Region Süd, Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, Michael Wörle, Bürgermeister der Stadt Gersthofen, sowie Gregor Jadin und Wilhelm Strigl, Porsche Immobilien, zum exklusiven Kreis der geladenen Gäste des jeweiligen Spatenstiches der Bauprojekte vor Ort.

Über die Schwaba GmbH

Die Schwaba GmbH ist Teil der Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH) und

besteht aus sechs Standorten: Schwaba Augsburg Süd, Schwaba Augsburg Ost, Wagner

Gersthofen, Schwaba Autocenter, Audi Augsburg in Gersthofen und Audi Gebrauchtwagen:plus Augsburg in Gersthofen.

In unseren Betrieben bieten wir Neu- und Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und

Serviceleistungen für die Konzernmarken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge,

ŠKODA, SEAT, CUPRA und Audi an und sind der größte automobile Händler in der Region.

Derzeit beschäftigen wir in Augsburg und Gersthofen circa 450 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

Über die Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH)

Die Volkswagen Group Retail Deutschland ist die automobile Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns und umfasst mehr als 180 Markenrepräsentanzen an über 120 Standorten. Wir bieten die gesamte Bandbreite an Neufahrzeugen, Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und Serviceleistungen für die Konzernmarken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Lamborghini und Porsche. Mit unseren acht Marken verfügen wir auch auf dem Gebiet der Elektromobilität über ein breites Spektrum.

Wir sind Deutschlands größte Automobilhandelsgruppe und schwerpunktmäßig in den

Metropolregionen Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Frankfurt am Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg sowie in und um München vertreten. Mit unseren über 10.000 Mitarbeitern verkaufen wir jährlich mehr als 180.000 Neu- und Gebrauchtwagen. Die Geschäftsführung besteht seit 2020 aus Peter Modelhart (Sprecher der Geschäftsführung), Henri Strübing (Wirtschaftsräume Hamburg, Berlin, Hannover, Sachsen), Jörg Kamenz (Wirtschaftsräume Frankfurt, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München und Seen), Günter Hermann (Kaufmännischer Bereich) und Ulrich Link (Personal und Organisation).

Weitere Informationen auf: www.vgrd-gruppe.de