Traurige Nachricht aus dem Zoo Augsburg – Löwin „Kira“ ist tot

Eine traurige Nachricht kommt aus dem Zoo Augsburg: Die betagte Löwin „Kira“ musste eingeschläfert werden.

Mit großer Trauer hat der Zoo Augsburg heute die schwere Entscheidung getroffen, die letzte Augsburger Löwin „Kira“ einzuschläfern. Seit mehreren Monaten wurde sie von den Tierärzten intensiv betreut, da sie jegliches Interesse am Fressen verloren hatte. In den letzten Wochen hat sie daher dramatisch an Gewicht verloren und sich kaum noch bewegt. Mit stolzen 20 Jahren hat sie ein bemerkenswert hohes Alter für eine Raubkatze erreicht. Um ihr weiteres Leiden zu ersparen, haben wir sie heute erlöst.

Zuletzt hatte „Kira“ alleine auf der Anlage am Eingang des Tierparks gelebt, da sie gegenüber anderen Löwen aggressiv reagierte.

Der Zoo Augsburg hat bereits Kontakt mit dem EEP (Zuchtbuch) aufgenommen, um zu klären, ob sie neue Löwen bekommen können.