Wohnhausbrand in Wunsiedel: 68-Jähriger schwer verletzt, Ursache unklar
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnhausbrand in Wunsiedel: 68-Jähriger schwer verletzt, Ursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

WUNSIEDEL. Am Donnerstagabend ereignete sich in Wunsiedel ein schwerer Wohnhausbrand, bei dem ein 68-jähriger Mann schwerste Verletzungen erlitt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, und die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzkräfte im Großeinsatz

Um 18.15 Uhr ging ein Notruf eines Anwohners in der Ludwigstraße ein, der berichtete, dass im Erdgeschoss eines Reihenhauses ein Feuer ausgebrochen sei. Sofort machten sich rund 80 Einsatzkräfte von umliegenden Feuerwehren, Rettungsdiensten und der Polizei auf den Weg zum Brandort. Gemeinsam gelang es den Rettungskräften, den bewusstlosen 68-Jährigen aus dem Gebäude zu retten.

Schwerverletzter ins Krankenhaus transportiert

Der schwerstverletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Hof laufen weiterhin. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro beziffert.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

