22-Jähriger in Passau mit gefälschten 50-Euro-Scheinen erwischt, Ermittlungen wegen Waffengesetz-Verstoßes

Ein 22-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland steht im Fokus einer strafrechtlichen Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft Passau hat zur Sicherung des Strafverfahrens die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung angeordnet.

Versuchter Einsatz von Falschgeld

Der Mann versuchte, diese Sicherheitsleistung mit mehreren gefälschten 50-Euro-Scheinen zu begleichen. Diese Falsifikate wurden von den Behörden sichergestellt, und nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen wurde der 22-Jährige entlassen.

Ermittlungen wegen Falschgeld und Waffengesetz

Die weiteren Ermittlungen laufen nun unter der Leitung des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Passau. Dabei wird sowohl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz als auch wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt.