AEV erstmals ohne Tor in dieser Saison – Augsburger Panther verlieren in Wolfsburg

Die Augsburger Panther haben in der PENNY DEL ihre erste Partie ohne eigenen Treffer kassiert. Beim Auswärtsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg musste sich der AEV mit 0:3 geschlagen geben. Für die Niedersachsen trafen Justin Feser (29.), Robert Lynch (36.) und Jimmy Lambert (56.). Trotz guter Chancen fehlte den Panthern am Ende die Effizienz im Abschluss – Wolfsburg nutzte die Möglichkeiten konsequenter.

Starker Start, aber die Chancen bleiben ungenutzt

Im Tor begann diesmal wieder Peyton Jones, der früh gefordert war: Bereits nach wenigen Sekunden parierte er spektakulär gegen Lynch. Auf der anderen Seite bot sich dem AEV in Überzahl die Riesenchance zur Führung, doch Alexandre Grenier scheiterte frei vor Dustin Strahlmeier (2.).

Die Panther kamen mehrfach gefährlich vors Tor, doch Strahlmeier blieb im Privatduell mit Grenier mehrfach Sieger. Auch Jones überzeugte im AEV-Tor – nach einem intensiven ersten Drittel ging es torlos in die Kabine.

Grizzlys treffen doppelt – AEV verpasst schnelle Antwort

Die Partie blieb schnell und intensiv, doch Wolfsburg ging in Führung: Feser staubte zum 1:0 ab (29.). Der AEV hatte durch Tim Wohlgemuth und Florian Elias sofort Chancen zum Ausgleich, kam aber wieder nicht vorbei. Stattdessen erhöhte Lynch mit einem unhaltbaren Tipp-in auf 2:0 (36.).

Kurz vor Drittelende hatte Riley Damiani Pech – sein Schuss streifte den Pfosten (40.).

Augsburg bemüht – aber ohne Durchschlagskraft

Auch im Schlussabschnitt drückten die Panther, doch Ungenauigkeiten im Aufbau und starke Wolfsburger Defensive verhinderten den Anschlusstreffer. Als Lambert fünf Minuten vor Schluss zum 3:0 traf (56.), war die Entscheidung gefallen.

Augsburg zeigte eine ordentliche Auswärtsleistung, fehlte aber die letzte Konsequenz vor dem Tor.

Blick nach vorn: Sonntag Heimspiel gegen Schwenningen

Am Sonntag wollen die Panther im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Schwenninger Wild Wings zurückschlagen und sich mit einem Erfolg in die Deutschland-Cup-Pause verabschieden.