Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
13.2 C
London
type here...
Subscribe
Medienrunde zur Videoüberwachung am Augsburger Hauptbahnhof angekündigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Medienrunde zur Videoüberwachung am Augsburger Hauptbahnhof angekündigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Die Polizei Schwaben Nord möchte an die Einladung zur Medienrunde am morgigen Freitag, dem 31.10.2025, um 11.00 Uhr im Polizeipräsidium in Augsburg erinnern. Thema der Veranstaltung ist die “Videoüberwachung Hauptbahnhof Augsburg”.

Teilnahmemöglichkeiten für die Medienrunde

An der Medienrunde kann sowohl vor Ort als auch online teilgenommen werden. Interessierte werden gebeten, sich rechtzeitig anzumelden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Anmeldemodalitäten

Für eine Teilnahme, sei es vor Ort oder digital, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Veranstaltung sind bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord erhältlich.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel