Medienrunde zur Videoüberwachung am Augsburger Hauptbahnhof angekündigt

Augsburg (ots) Die Polizei Schwaben Nord möchte an die Einladung zur Medienrunde am morgigen Freitag, dem 31.10.2025, um 11.00 Uhr im Polizeipräsidium in Augsburg erinnern. Thema der Veranstaltung ist die “Videoüberwachung Hauptbahnhof Augsburg”.

Teilnahmemöglichkeiten für die Medienrunde

An der Medienrunde kann sowohl vor Ort als auch online teilgenommen werden. Interessierte werden gebeten, sich rechtzeitig anzumelden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Anmeldemodalitäten

Für eine Teilnahme, sei es vor Ort oder digital, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Veranstaltung sind bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord erhältlich.