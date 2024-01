Augsburg | Neues Modular Team und die neue Festivalleitung wurden werden vorgestellt

Der Stadtjugendring Augsburg (SJR) stellt das neue Modular Team und die neue Festivalleitung vor. Mit Julia Appel und Clemens Wieser wird es in Zukunft eine Doppelspitze für das Augsburger Jugendkultur-Festival geben.

Beide sind keine Modular-Neulinge. Clemens Wieser ist bereits seit 2019 für das Bühnenprogramm und das Marketing des Festivals verantwortlich, Julia Appel kam 2022 in das Festivalteam und übernahm das Beteiligungsmanagement für Programm und Ehrenamt. Gemeinsam mit Anna Tokarski, die ab März die Produktionsleitung des Festivals übernehmen wird, und Celina Miehle, der neuen Festivalassistenz, konnte das Team komplettiert werden. Der bisherige Festivalleiter Patrick Jung wird zum 31. Januar den Stadtjugendring verlassen, der bisherige Produktionsleiter Max Engler zum 31. März.

Die Vorsitzende Marlene Mechold freut sich: „Wir sind sehr glücklich nun die Nachfolgen geklärt zu haben und mit einem neuen Team in das Festival 2024, aber auch die Konzeptentwicklung für 2025 starten zu können.“ Weiterhin ergänzt sie: „An dieser Stelle möchte ich außerdem meinen Dank gegenüber Patrick Jung und Max Engler aussprechen. Mit ihrem Einsatz für das Festival konnte sich das Modular weiterentwickeln und großartige Erfolge feiern.“ Julia Appel und Clemens Wieser wollen in Zukunft auch weiterhin daran anknüpfen. „Wir werden mit dem Modular Festival für eine gute Zeit für junge Menschen stehen, die in Vielfalt und einem schönen Miteinander gemeinsam feiern.“

Mit den Erfahrungen der letzten Jahre, dem neuen Team und vor allem den vielen Ehrenamtlichen, die das ganze Jahr über aktiv sind, haben wir eine tolle Basis, um das Festival 2024 durchzuführen und uns parallel um die Konzeption für 2025 zu kümmern“, so Clemens Wieser. Julia Appel ergänzt: „Gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Themen werden hierbei auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Das Modular Festival hat schon immer eine Haltung gehabt, das soll auch so bleiben. Dies und die Einbindung junger Menschen aus der Stadtgesellschaft sind tief in dem Festival verwurzelt.“

Der ehemalige Festivalleiter Patrick Jung wünscht dem neuen Team alles Gute, viel Erfolg und sagt Danke: „Danke an alle Menschen, mit denen ich dieses Projekt die letzten Jahre gestalten und prägen durfte, Danke an den Vorstand und die Geschäftsführung im SJR für das Vertrauen und die gegebenen Freiräume in der Umsetzung.“ Dem neuen Planungsteam wünscht er von Herzen: „Ein ausverkauftes, sonniges und vor allem erfolgreiches Modular Festival 2024.“

Das Festival findet traditionell am Pfingstwochenende (17.-19. Mai 2024) statt und gastiert in diesem Jahr bereits zum vierten Mal am Gaswerk. Der Vorverkauf für das Festival startete im Dezember 2023, ein Großteil der Dreitagestickets wurden bereits verkauft. In Kürze startet der Vorverkauf der Tagestickets. Die ersten Acts für das Modular Festival 2024 werden die Verantwortlichen des Stadtjugendrings Anfang Februar ankündigen.