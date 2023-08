Der Augsburger Plärrer soll in diesem Herbst zum „Sensationsplärrer“ werden

Die Vorfreude auf den Augsburger Plärrer ist groß, die Schausteller erwarten einen „Sensatitonsplärrer“ mit zahlreichen Highlights und vielen Besuchern aus der gesamten Region.

Der Augsburger Plärrer wird immer beliebter, immer Besucher aus der gesamten Region zieht es auf das Volksfestgelände. In diesem Herbstplärrer wird mit über 1,2 Millionen Besucher gerechnet. „Der Plärrer lebt, er hat eine unglaubliche Strahlkraft, wir gewinnen immer wieder neue Gäste aus dem Umland hinzu.“ freut sich Josef Diebold vom Schwäbischen Schaustellerverband.

Auch ohne drittes Festzelt gut aufgestellt

Trotz des starken Zulaufs wird es bis auf Weiteres kein drittes Festzelt mehr geben. Mit den Binswanger und Schallerzelten sieht man sich gut aufgestellt, gerade unter der Woche oder an den Nachmittagen wird wohl jeder Besucher einen Platz finden können. An den Wochenenden kann es ohne Reservierung aber wieder eng werden. „Wir erwarten uns wieder einen schönen Plärrer mit vielen Besuchern, aber nicht zu vielen Besuchern“ so Thomas Kempter, Festwirt im Binswanger-Zelt. Er möchte, wie seine Kollegen vom „Schaller“, mit einem bunten Programm für Jung und Alt zu einem großartigen Volksfesterlebnis beitragen.

Es soll ein „Sensationsplärrer“ werden

Damit es zum angekündigten „Sensationsplärrer“ kommt, braucht es Sensationen. Unter anderem wurde die größte transportable Wildwasserbahn „Jim & Jaspers“ erstmals auf dem Gelände aufgebaut. „Das ist das Beste bei den aktuellen Temperaturen, Bingo“, ist sich Diebold sicher.

Am mittleren Wochenende wird die bekannte Artistentruppe Geschwister Weisheit zu sehen sein. Für die Truppe wird ein 300 Meter langes Hochseil über den Plärrer gespannt werden, die Darbietungen werden teils in einer Höhe von 60 Metern über dem Gelände vorgeführt werden. Für die Besucher ist diese Show kostenlos. Diebold: „Dies ist eine Sensation, das muss man sich einfach anschauen.“

Plärrerumzug stößt in neue Dimension

Auch der von Andreas Schlachta organisierte Plärrerumzug am ersten Samstag wird noch größer, als je zuvor. Über 2300 Teilnehmer und acht weitere Gruppen bedeuten einen Rekord für den Einzug auf das Gelände. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (FW), Gesundheitsminister Klaus Holetschek und die Konsuln von Kroatien und den USA sowie zahlreiche weitere politische Vertretern haben sich im Jahr der Landtagswahl angekündigt. Aufgrund der Baustelle in der Karolinenstraße wird der Plärrerumzug von der Maximilianstraße kommend über die Bürgermeister-Fischer-Straße und die Fuggerstraße in Richtung Plärrer führen.

An den Freitagen wird es wieder bunt

Vor dem Umzug wird es aber bereits am Freitagabend das erste Highlight geben. Nach der offiziellen Plärrereröffnung mit den Festbieranstich durch Oberbürgermeisterin Eva Weber (18 Uhr/Schaller) wird der erste Abend wieder mit dem Brilliant-Feuerwerk (ca. 21:45 Uhr) seinen Höhepunkt finden.