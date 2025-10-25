Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
2 Min.Lesezeit

Höchste Bundesliga-Heimpleite – Leipzig demütigt den FC Augsburg im eigenen Stadion

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Zum Auftakt in die englische Woche aus Bundesliga- und Pokalspielen kassierte der FC Augsburg eine derbe Ohrfeige. Gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig setzte es in einer absurden Partie eine derbe 0:6-Niederlage. Es war die höchste Heimpleite des FCA in der Bundesliga.

Auch Noahkai Banks war tief enttäuscht | Foto: Sebastian Pfister

Gestärkt durch zwei Spiele ohne Niederlage startet der FC Augsburg am Samstagnachmittag in eine englische Woche. Mit dem Tabellenzweiten aus Leipzig hatte man dabei eine deutliche Hausaufgabe vor der Brust.

Nur mitspielen reicht nicht

Der nur auf einer Position veränderte FCA (Claude-Maurice für den erkrankten Kömür) ging die Aufgabe mutig an. Mit hohem Pressing versuchten sie Leipzig in der eigenen Hälfte zu halten, dies ging allerdings nur bis zur 10. Spielminute ging. Mit der ersten echten Offensivaktion brachte Diomande RB in Führung. Nach einem Doppelpass mit Romulo stand der Ivorer frei vor Dahmen, eine Chance, die dieser sich nicht nehmen ließ. Das 0:1 war allerdings nur der Auftakt für eine ganz bittere halbe Stunde.

Ein ums andere Mal hatte der FCA das Nachsehen | Foto: Sebastian Pfister

Bittere halbe Stunde: Leipzig demütigt den FCA

Augsburg spielte gut mit und war doch chancenlos. Romelu (18.), Nusa (22.) und Baumgartner (38.) ließen die Sachsen schon vor der Pause uneinholbar davonziehen. Ein ums andere Mal wurde es dem Team aus der Messestadt zu leicht gemacht, aussichtsreich zum Abschluss und zum Erfolg zu kommen. Ein ums andere Mal schalte das Team von Sandro Wagner nach einem offensiven Ballverlust zu langsam um und wurde ausgekontert. Da hilft es auch nichts, dass der FCA die Partie von den Spielanteilen her ausgeglichen gestalten konnte. Wer sich bei Defensivarbeit derart sorglos zeigt, muss sich gegen einen Gegner aus dieser Kategorie nicht wundern abgefrühstückt zu werden.

Foto: Sebastian Pfister

Leipzig schreibt Augsburger Clubgeschichte

Wagner gab zu Beginn der Elf aus dem ersten Durchgang die Chance es besser zu machen, wurde aber schon bald erneut enttäuscht. Wenige Minuten nach der Pause spielte sich RB erneut mit wenigen Kontakten frei, Ouedraogo durfte sich als fünfter Leipziger Torschütze feiern lassen (52.). Was für ein absurdes Spiel. Vergab Torschuss um Torschuss, die Gäste nützten alles. Der FC Augsburg wurde von der Spitzenmannschaft nach allen Regeln abgefieselt. Die Luft war nun natürlich raus, selbst das Ehrentor sollte nicht mehr fallen.

Dahmen war bedient | Foto: Sebastian Pfister

Der Auftakt in die englische Woche ging damit aufgrund einer fehlenden Defensiveinstellung der gesamten Mannschaft in die Binsen. Am Dienstag muss man es im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Bochum eine deutlich andere Herangehensweise an den Tag legen.

Ein Spiel mit Eintrag in die Geschichtsbücher, auf den wohl jeder Schwabe verzichten hätte können, war es aber dennoch. Das 0:5 markierte die höchste Heimniederlage in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg.

FC Augsburg: Dahmen – Jakic, Matsima, Banks – Kade (77. Wolf), Massengo, Fellhauer, Giannoulis (65.Rexhbecaj), Rieder (64. Gharbi), Saad (64. Tietz)- Claude-Maurice (77. Dardari)

RB Leipzig: Gulacsi – Baku, Orban (70.Bitshiabu), Lukeba, Raum – Seiwald, Ouedraogo (70. Maksimovic), Baumgartner (63. Schlager) – Diomande (62. Gomis), Romulo (62. Harder), Nusa

Tore: 0:1 Diomande (10.), 0:2 Romulo (18.), 0:3 Nusa (22.), 0:4 Baumgartner (38.), 0:5 Ouedraogo (56.), 0:6 Lukeba (65.)

Gelbe Karten: Banks |

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer:  28.600

 

 

 

Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Neueste Artikel