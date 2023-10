Nach ihrer Zerstörung weht die Israel-Flagge wieder auf dem Augsburger Rathausplatz – Stadt und Polizei in engem Austausch

Nach ihrer Zerstörung am Freitag weht die israelische Flagge aus Solidarität wieder von einem Fahnenmast auf dem Augsburger Rathausplatz.

Seit Montagmittag ist die israelische Nationalflagge wieder am Fahnenmast auf dem Augsburger Rathausplatz zu sehen. Sie hängt nun zwischen der ukrainischen und der Friedensstadt-Fahne, nachdem sie am vergangenen Freitag abgerissen wurde. Versuche, die Flagge anzuzünden, waren erfolglos. Oberbürgermeisterin Eva Weber bedankte sich bei einer mutigen Bürgerin, deren beherztes Eingreifen dies verhindert hatte. Weber betonte, dass solche Vorfälle auf das Schärfste verurteilt werden und Anfeindungen gegen Israel in Augsburg nicht geduldet werden. Sie versicherte zudem, dass die Solidarität der Stadt mit Israel weiterhin sichtbar gezeigt wird.

Eine neue israelische Flagge wurde am Montagmittag gehisst, um diese Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Weber erklärte, dass die Flagge im Herzen der Stadt hängt und verdeutlicht, dass Augsburg fest an der Seite seiner jüdischen und israelischen Bürgerinnen und Bürger steht.

Stadt Augsburg und Polizei in engem Austausch

Die Stadt Augsburg befindet sich in einem intensiven Austausch mit dem Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Gemeinsam setzen sie die Allgemeinverfügung um, die die Stadt aufgrund der terroristischen Angriffe im Nahen Osten und der bundesweit beobachteten Aufrufe zu israelfeindlichen Aktionen erlassen hat. Diese Verfügung verbietet unter anderem das Mitführen und Verwenden bestimmter Symbole und Kennzeichen wie beispielsweise der iranischen Revolutionsgarden. Ebenso ist das Zerstören und Beschädigen von Hoheitszeichen ausländischer Staaten untersagt. Die Verfügung kann auf augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen eingesehen werden. Nach dem Vorfall am vergangenen Freitagabend wurde der Objekt- und Raumschutz, der bereits Ende letzter Woche verstärkt wurde, auch auf den Rathausplatz ausgeweitet.