Sturmschäden sorgen auch in den kommenden Tagen für Zugausfälle in Augsburg, Schwaben und im Allgäu

In der vergangenen Nacht hat das Sturmtief Ronson in Südbayern auch mehrere von Go-Ahead befahrene Bahnstrecken stark beeinträchtigt; wie uns DB Netz mitteilt, lagen zum Teil Bäume auf den Schienen, und die Oberleitung wurde heruntergerissen. Auch in den kommenden Tagen wird es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen.



Aktuell gibt es für die verschiedenen gesperrten Streckenabschnitte unterschiedliche Prognosen seitens DB Netz, wann die Sperrungen aufgehoben werden können. Die Reparaturen können für einige Streckenabschnitte mehrere Tage dauern.

Go-Ahead bittet sie Fahrgäste, auf den derzeit nicht befahrbaren Streckenabschnitten nach Möglichkeit ihre Fahrten zu verschieben und sich generell kurzfristig vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren. Darüber hinaus informiert das Unternehmen auf der Website über die weitere Entwicklung.

Es ist auf manchen Streckenabschnitten gelungen, kurzfristig einen Busnotverkehr zu organisieren. Es sind allerdings nur einzelne Busse, die ohne festen Fahrplan die Stationen abfahren und Fahrgäste mitnehmen.

Es wird leider mindestens morgen (Donnerstag) wegen der Auswirkungen des Sturms und der Sperrung der anderen Streckenabschnitte zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

E-Netz Allgäu

München – Buchloe (Linien RE 96, RE 72): Diese Strecke ist derzeit gesperrt und bis auf Weiteres nicht befahrbar; es gibt auch keine belastbare Prognose, wann dieser Streckenabschnitt wieder befahrbar sein wird. Wir bemühen uns, auch morgen einen Busnotverkehr möglich zu machen – dafür werden aber nur wenige Busse zu bekommen sein.

Buchloe – Memmingen (Linien RE 96, RE 72): Züge mit Dieselantrieb können dort inzwischen wieder fahren; für uns mit unseren elektrischen Zügen ist die Prognose, dass wir frühestens am Freitag wieder fahren können.

Memmingen – Lindau (Linien RE 96, RB 92): Diese Strecke ist derzeit gesperrt und nach Prognose der DB Netz voraussichtlich frühestens Freitag im Lauf des Tages befahrbar. Wir bemühen uns, auch morgen einen Busnotverkehr möglich zu machen – dafür werden aber nur wenige Busse zu bekommen sein.

Augsburger Netz

München – Augsburg (Linien RE 9, RE 80, RE 89, RB 86, RB 87): Seit kurzem sind die Schnellfahrgleise wieder befahrbar, so dass wir wieder erste Regionalzüge zwischen München und Augsburg fahren können (leider ohne Bedienung der Unterwegshalte). Nach aktueller Prognose sollen auch die Regionalverkehrsgleise in Kürze wieder freigegeben werden, so dass wir hoffentlich im Lauf des heutigen Abends wieder Zugfahrten anbieten können.

Augsburg – Günzburg – Ulm (Linien RE 9, RB 86): Zwischen Günzburg und Ulm ist die Strecke wieder freigegeben, wir fahren dort seit heute Mittag wieder im Stundentakt. Der Abschnitt zwischen Augsburg und Günzburg ist weiterhin gesperrt; hier lautet die Prognose, dass möglicherweise ab morgen Mittag der Zugverkehr wieder anlaufen könnte. Wir bemühen uns um einen Busnotverkehr zwischen Augsburg und Dinkelscherben für morgen früh.

Augsburg – Donauwörth – Aalen (RE 80, RE 89, RB 87, RB 89): diese Strecke wird befahren.

Donauwörth – Treuchtlingen – Würzburg (RE 80): diese Strecke wird befahren.

Probleme auch bei der Deutschen Bahn

Aufgrund des Unwetters in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli, kommt es auch auf einigen Strecken der DB Regio Bayern weiterhin zu großen Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen zu rechnen.

Es finden noch immer Erkundungsfahrten statt, leider sind noch keine verlässlichen Prognosen über die Störungsdauer möglich.

Die Deutsche Bahn kann keinen Ersatzverkehr anbieten, da keine Busse zur Verfügung stehen.

Alternative von/nach München – Allgäu:

über Mering nach Geltendorf

über Augsburg Hbf nach Kaufering/Buchloe

Folgende Strecken können derzeit nicht befahren werden:

München – Buchloe

Illertissen – Memmingen

Lindau – Hergatz

Folgende Linien können auf dem geplanten Weg verkehren:

RB 73: Kempten(Allgäu)Hbf – Pfronten-Steinach

RE 79: Augsburg Hbf – Kempten(Allgäu)Hbf

RE 71: Augsburg Hbf – Memmingen

RE 73: Augsburg Hbf – Bad Wörishofen

RE 7/17: Nürnberg Hbf/Augsburg Hbf – Oberstdorf

Bitte informieren Sie sich zusätzlich regelmäßig auf bahn.de bzw. im DB Navigator oder in der App DB Streckenagent über Ihre Verbindung und auf bahn.de/aktuell über die aktuelle Lage.