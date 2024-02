2.000 Teilnehmer kommen zu Demonstration für Demokratie, Vielfalt und gegen Rechtsextremismus in Kaufbeuren

Am Samstagnachmittag fand in Kaufbeuren eine Demonstration für Demokratie, Vielfalt und gegen Rechtsextremismus statt.

Die Auftaktkundgebung begann um ca. 14:45 Uhr am Berliner Platz. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Innenstadt in Bewegung und durchlief diese. Vor dem Rathaus in der Kaiser-Max-Straße wurde die Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen und musikalischen Darbietungen um ca. 16:15 Uhr friedlich und störungsfrei beendet. Etwa 2.000 Personen nahmen an der Versammlung teil.

Alkoholisierter Störer zeigt den Hitlergruß

Während der Veranstaltung zeigte eine alkoholisierte Person den Hitlergruß und skandierte eine entsprechende Parole. Der Mann wurde wegen dieses Vorfalls strafrechtlich verfolgt und des Platzes verwiesen.