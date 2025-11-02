23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein Übergriff auf einen 23-jährigen Mann am Bartshof. Der Vorfall begann um 2:00 Uhr, als eine Gruppe Jugendlicher den jungen Mann um Zigaretten bat. Nachdem er nicht reagierte, griffen die fünf Unbekannten ihn an und schlugen ihn gemeinschaftlich.

Unbekannte Täter flüchten nach Angriff

Nach der Attacke flohen die Angreifer in verschiedene Richtungen. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen und wurde ins Universitätsklinikum Augsburg zur medizinischen Behandlung gebracht.

Täterbeschreibung ungenau

Der 23-jährige Geschädigte konnte die Angreifer nur ungenau als Jugendliche mit dunkler Kleidung und dunklen Haaren beschreiben. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet daher um Zeugenhinweise, die zur Identifizierung der Täter führen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegengenommen. Es wird vermutet, dass die Personengruppe bereits vor der Tat am Tatort gesehen worden sein könnte.

Hintergrund des Opfers

Der verletzte 23-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.