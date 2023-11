Das Memminger Christkindle eröffnet den Christkindlesmarkt

Das Memminger Christkindle und Oberbürgermeister Jan Rothenbacher haben den Memminger Christkindlesmarkt eröffnet.

Franziska Kohl trägt in diesem Jahr das weiß-goldene Gewand und wünscht den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern eine besinnliche und friedliche Adventszeit vom Balkon der Großzunft aus. Zusätzlich zum Gedicht vom Balkon trugen auch der starke Schneefall und die Turmbläser von St. Martin zur schönen Einstimmung auf die Adventszeit auf dem Marktplatz bei.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher betonte die vielen Aktionen rund um den Markt: „Danke an alle, die ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine stellen und den Kindern kleine Geschenke ermöglichen.“

In den nächsten Wochen sorgen verschiedene Gesangs- und Bläsergruppen an der Bühne vor der Großzunft für Unterhaltung auf dem Christkindlesmarkt. Auch sind wieder Schafe in einen kleinen Stall beim großen Christbaum auf dem Marktplatz eingezogen, wo sie gefüttert werden.

Außerdem wird ein Marktstand von Vereinen und Schulen betrieben, die an verschiedenen Tagen Selbstgemachtes oder Ähnliches in der „Wechselbude“ anbieten.

Folgende Programmpunkte sind während des Marktes bis zum 20. Dezember geboten:

Die Memminger Himmelsstube – Die Kirche bei den Menschen. In der beheizten Hütte erzählen Vertreter der Kirchengemeinden den Kindern täglich von 17:00-17:35 Uhr Geschichten über Weihnachten. Mal besinnlich, mal lustig. Hier liest auch das Christkindle jeden Samstag ab 15:00 Uhr den Kindern Geschichten vor.

Weitere Termine:

Memmingen im Lichterglanz – Lange Einkaufsnacht am 01.12.23: der Christkindlesmarkt hat an diesem Tag bis 23 Uhr geöffnet!

Adventskranz XXL: Am Samstag, 02.12.2023, ab 13:30 wird in der Rathaushalle wieder der 9 Meter große Adventskranz gebunden und nach Fertigstellung auf den Brunnen gehoben. Veranstalter ist der Verein „Soziale Bürger Memmingen e.V.“

Nikolaus: Der Nikolaus beschenkt am Mittwoch, 06.12. von 16-17 Uhr die Kinder

Christbaumloben: Findet am 9. und 10. Dezember nachmittags im Rathaus statt. Hier dürfen wieder alle Besucherinnen und Besucher den schönsten Christbaum küren.

Öffnungszeiten des Christkindlesmarkts: Montag bis Donnerstag 11-20 Uhr, Freitag und Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 12-20 Uhr.

An jedem der vier Adventssamstage bietet die Stadt Memmingen einen kostenfreien Transport innerhalb des gesamten Stadtgebiets an. Fahrgäste aus allen Stadtteilen können gratis mit den Stadt- und Regionalbussen mitfahren. Es ist wichtig zu beachten, dass keine Park+Ride-Option mehr aus den Gewerbegebieten zur Verfügung steht.