41 Studierende der Technischen Hochschule Augsburg erhalten Stipendien

Am 27. Oktober fand eine Feierstunde statt, bei der 41 Studierende der Technischen Hochschule Augsburg ihre Stipendienurkunden erhielten. Diese Stipendien werden von verschiedenen Unternehmen, Vereinen und Stiftungen vergeben, um die Studierenden bei der Finanzierung ihres Studiums zu unterstützen und die zukünftigen Fachkräfte für die Region zu fördern.

Jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters findet eine offizielle Übergabe der Stipendien statt, bei der Stipendiengeber und Stipendiat die Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Sowohl beim Deutschlandstipendium als auch beim Unternehmensstipendium erhalten die Stipendiaten eine monatliche Fördersumme von 300 Euro. Der Unterschied liegt in der Finanzierung: Beim Deutschlandstipendium wird die Hälfte des Betrags vom Bund bereitgestellt, während die andere Hälfte von dem Förderer beigesteuert wird. Beim Unternehmensstipendium tragen die Stifter die Fördersumme alleine. Dafür haben sie die Möglichkeit, aktiv am Auswahlprozess der Stipendiat:innen teilzunehmen, indem sie gemeinsam mit der Technischen Hochschule Augsburg die Förderkriterien festlegen. Diejenigen Bewerber, die die besten Qualifikationen mitbringen, werden ausgewählt.

Im Allgemeinen werden besonders begabte, leistungsstarke oder engagierte Studierende mit den Stipendien unterstützt. Prof. Dr. Dr. h.c. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Technischen Hochschule Augsburg, gratulierte den Stipendiaten herzlich und bedankte sich bei den Stipendiengeber für ihr Engagement. Er betonte, dass sie damit Studierende unterstützen, die sich durch hervorragende Studienleistungen und außerordentliches Engagement auszeichnen. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region. Rohrmair ermutigte die Stipendiaten und Förder, miteinander in den Dialog zu treten, da die geknüpften Kontakte richtungsweisend für den individuellen Karriereweg sein können. Es kommt häufig vor, dass Stipendiat nach dem Studium ihren ersten Job bei den Förderern beginnen. Die Technische Hochschule Augsburg pflegt eine gute und enge Kooperation mit den Stipendiengeber. Viele von ihnen engagieren sich bereits seit Jahren in der Förderung von Studierenden, um „kluge Köpfe“ – die Fachkräfte von morgen – für eine spätere Karriere in ihren Unternehmen zu gewinnen.

Stipendien, Stifter und Stipendiat im Wintersemester 2023/2024

Unternehmensstipendien

Erhardt+Leimer GmbH

Sebastian Bätz, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

Martin Posselt, Mechatronic Systems

Geiger Unternehmensgruppe

Johanna Holzhauser, Bauingenieurwesen

Grenzebach Maschinenbau GmbH

Thomas Deisenhofer, Elektrotechnik

Matthias Faul, Elektrotechnik

Josef Hebel GmbH & Co. KG

Florian Bauer, Bauingenieurwesen

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb & Stiftung Co. KG

Mayar Jabareen, Betriebswirtschaft

Wohnbaugruppe Augsburg

Johanna Kretschmer, Bauingenieurwesen

Tizian Auer, Architektur

Deutschlandstipendien

BSH Hausgeräte GmbH

Lisa Stecker, Wirtschaftspsychologie

CHECK24 Vergleichsportal Mietwagen GmbH

Mariia Kutsenko, International Information Systems

DELO-HEROLD-Stiftung

Maximilian Hoffmann, Technische Informatik

Bryan Yi Hua Lim, Maschinenbau

Thomas Seidel, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

Ferchau GmbH

Felix Weisshaupt, Elektrotechnik

FIM – Forschungsinstitut für Informationsmanagement mit den Förder:innen Tresmo GmbH, VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG, 1:1 Assekuranzservice AG, mPunkt GmbH, Wirtschaftsregion Augsburg Förderverein e.V., Hubert Stärker

Philipp Gaag, Informatik

Judite Kalna, International Information Systems

Christian Pumnea, Wirtschaftsinformatik

Margaryta Kryvda, International Information Systems

Michelle Hege, Business Information Systems

Mario Wegmann, Technische Informatik

Verein zur Förderung der Hochschule Augsburg e.V.

Juliane Huber, Betriebswirtschaft

Louisa Holderried, Wirtschaftspsychologie

Loni und Josef Grünbeck-Stiftung

Irene Göttel, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Katharina Posch, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Heidecker Stipendium – in memoriam

Joshua Maruhn, Energieeffizientes Planen und Bauen

Frank Hirschvogel Stiftung

Kristina Martel, Wirtschaftsinformatik

Selina Müller, Wirtschaftspsychologie

Florian Wiesheu, Umwelt- und Verfahrenstechnik

MAN Energy Solutions SE

Lucresse Laura Pouopassia Mouatchoua, Mechatronik

Johanna Lechner, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Regionale Studienförderung Dillingen e. V.

Niklas Pflüger, Mechatronik

Unterstützungsverein Rotary Club Augsburg

Felix Pfeifer, Wirtschaftspsychologie

SSF Ingenieure AG

Jonas Seitz, Bauingenieurwesen

Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

Angelos Galios, Wirtschaftsinformatik

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Daniel Schebesch, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Berufsbildungswerk Philipp Jakob Wieland (– Wieland-Werke AG)

Andre Heldeisen, Maschinenbau

Alexander Rogg, Informatik

Wirtschaftsförderung Donau-Ries e. V.

Robert Schlauch, Systems Engineering

Wacker Chemie AG

Florian Klingauf, Informatik

XITASO GmbH

Michael Milke, Wirtschaftsinformatik