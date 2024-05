Ein Wochenende für die Kunst | Der Neu-Ulmer Markt für Kunsthandwerk findet wieder statt

Am ersten Maiwochenende lädt die Stadt Neu-Ulm zu jeder Menge Kunst, Kultur und Musik in die Neu-Ulmer Innenstadt ein. Auf dem Petrusplatz findet der inzwischen 28. Neu-Ulmer Markt für Kunsthandwerk statt. Das Edwin Scharff Museum lädt zu seinem Museumsfest ein und beim verkaufsoffenen Sonntag ist ein Bummel durch die Neu-Ulmer Geschäfte möglich.

Im Mittelpunkt des bunten Veranstaltungswochenendes steht der traditionelle Kunsthandwerkermarkt. Der Markt verspricht außergewöhnliche Qualität. Auch in diesem Jahr locken wieder unzählige handgefertigte Unikate von fern und nah. Zahlreiche Künstler lassen an beiden Tagen mit vielfältigen Vorführungen das Kunsthandwerk lebendig werden und stellen darüber hinaus die einzelnen Handwerkskünste in all ihren unterschiedlichen Facetten vor.

Klein aber fein startete der Markt für Kunsthandwerk im Jahr 1995 auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Unter dem Motto „Spielend ins neue Jahrtausend“ zogen die Marktstände fünf

Jahre später auf den Petrusplatz um. Mit dem Umzug wurde der Grundstein gelegt für ein erfolgreiches Miteinander. Denn seit dem Jahr 2000 werden der Markt für Kunsthandwerk und

das Museumsfest der Museen am Petrusplatz zeitgleich am ersten Maiwochenende veranstaltet.

80 Marktbeschicker aus ganz Deutschland, Tschechien und Frankreich haben sich in diesem Jahr für den traditionellen Markt angemeldet. Gut 20 Werkstätten aus Neu-Ulm, Ulm und

den angrenzenden Landkreisen sind ebenso vertreten und beweisen, wie hoch das kunsthandwerkliche Potential in der Region ist. Denn: Kunsthandwerk steht im Trend und erfüllt weit mehr als die aktuellen ökologischen Anforderungen an Konsumgüter. Kunsthandwerkliche Objekte aus Ateliers und Handwerksbetrieben stehen für Langlebigkeit, Maßarbeit und Qualität. Traditionelle Techniken, zeitgemäßes Design und Innovation sorgen für Nachhaltigkeit. Der Neu-Ulmer Markt ist ein Forum für das professionelle und zeitgenössische Kunsthandwerk, und zeigt eine ausgewogene Auswahl durch viele Gewerke: gedrehte und gebaute Keramik, zartes Porzellan, Schmuck aus Gold, Silber, Edelstein, Glas und Papier, Gürtel und Taschen aus Leder, mundgeblasenes und an der Flamme geformtes Glas, Flechtwerk, Radierungen, Druckgrafik, Malerei, Bilder aus Metall, Holzbearbeitung in allen Variationen, Bücher, Schachteln, Objekte und Lampen aus Papier, Hand- und Fingerpuppen aus Filz und professionelle Fotografien.

Die Besucherinnen und Besucher können sich zudem mit den Ausstellern austauschen und ihnen auch bei der Arbeit über die Schultern schauen. An beiden Tagen wird mit einem

reichhaltigen gastronomischen Angebot für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt.

Auch das Museumscafé hat an beiden Tagen geöffnet.

Öffnungszeiten

Der Kunsthandwerkermarkt hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Musik auf dem Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz organisiert der Verein win am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm mit der Ulmer Kultband „Robbi and Friends“. Auch hier wird es zahlreiche

gastronomische Stände und auch Infostände geben.

Museumsfest Edwin Scharff Museum

Zeitgleich zum Kunsthandwerkermarkt lädt das Edwin Scharff Museum am Petrusplatz am Samstag und Sonntag zu seinem traditionellen Museumsfest ein. Alle Ausstellungen sind an

beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, darunter die neue Sonderausstellung „Gemischtes Doppel – Die Molls und die Purrmanns: Zwei Künstlerpaare der Moderne“, sowie die Sonderausstellung im Kindermuseum „Erzähl mir was vom Tod! – Eine interaktive Ausstellung über das Davor und das Danach“. Wer nach dem Ausstellungsbesuch Lust bekommt, selbst den Pinsel zu schwingen, ist – ebenfalls kostenfrei – in das Kreativ-Zelt für Familien auf dem Petrusplatz eingeladen (Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr) oder in das

Offene Atelier für Erwachsene und Jugendliche (Samstag und Sonntag, jeweils 13 bis 17 Uhr, Anmeldung unter esm-buchungen@post.neu-ulm.de).

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 5. Mai öffnen zahlreiche Neu-Ulmer Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmen-, Musik- und Aktionsprogramm sowie gastronomische Angebote. Auf dem Johannesplatz wird zudem eine Autoausstellung mit

E-Autos zu sehen sein.