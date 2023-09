Lindau bekommt eine Technikerschule mit Schwerpunkt Kälte- und Klimasystemtechnik

Im Februar 2023 stellte der Landkreis Lindau (Bodensee) einen Antrag zur Eröffnung einer Fachschule für Technik (Technikerschule) mit dem Schwerpunkt Kälte- und Klimasystemtechnik. Nachdem die Berufsschule Lindau (Bodensee) als geeigneter Standort vorgeschlagen wurde, erhielt der Landkreis nun eine positive Rückmeldung vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (StMFH) ist es nun möglich, das Bildungsangebot in Lindau um die Technikerschule zu erweitern.

Landrat Elmar Stegmann äußerte sich erfreut über die Zustimmung zum Antrag: „Es freut mich sehr, dass unserem Antrag entsprochen wurde und im beruflichen Schulzentrum Lindau (BSZ) neben der bereits bestehenden dualen Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik nun auch eine Fachschule für Kälte- und Klimasystemtechnik etabliert werden kann. Das BSZ ist ein wichtiger Bildungsfaktor für unsere Region. Unser Ziel ist es, diesen weiter zu stärken und das Angebot zukunftsorientiert zu gestalten, um als attraktiver Wissensstandort zu fungieren und die örtlichen Unternehmen bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu unterstützen. Die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind von großer Bedeutung für die Energiewende. In gut ausgebildete Fachkräfte zu investieren, ist eine Investition in zukünftige Lösungen für unsere Gesellschaft.“

Die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich der Kälte- und Klimasystemtechnik ist sowohl in der Region um Lindau als auch bayernweit sehr hoch. Derzeit können angehende Mechatroniker für Kältetechnik an der Berufsschule Lindau ihre schulische Ausbildung absolvieren. Durch die Erweiterung um eine Technikerschule für die Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik am gleichen Standort können sowohl Auszubildende als auch Betriebe in der Region und bayernweit erhebliche Vorteile erzielen und profitable Synergieeffekte schaffen. Nach ersten Gesprächen waren der Landkreis als Sachaufwandsträger, die Schulleitung und die Regierung von Schwaben von dieser Idee überzeugt. Mit der positiven Rückmeldung des Bayerischen Kultusministers Prof. Dr. Michael Piazolo ist nun der Beginn des Schulbetriebs an der Staatlichen Fachschule für Technik (Technikerschule) mit dem Schwerpunkt Kälte- und Klimasystemtechnik in Lindau ab dem 1. August 2024 möglich geworden.