33-Jährige Kapverdierin belästigt Passanten und widersetzt sich Polizei in Augsburger Innenstadt

Am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, wurde die Polizei in ein Restaurant in der Viktoriastraße in der Augsburger Innenstadt gerufen. Eine 33-jährige Frau belästigte dort mehrere Passanten und wurde teilweise auch körperlich aggressiv.

Unkooperative Reaktion auf Polizeikontrolle

Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten zeigte sich die Frau unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Sie leistete Widerstand gegen die Polizeimaßnahmen.

Polizei ermittelt gegen die 33-jährige Frau

Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam. Es wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die 33-Jährige besitzt die kapverdische Staatsangehörigkeit.